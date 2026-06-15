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Beyaz Gazete
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Altın Uçuşa Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD ve İran arasında anlaşmaya varılmasıyla piyasalar hareketlendi.

Ekleme: 15.06.2026 - 11:09 Güncelleme: 15.06.2026 - 11:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Uçuşa Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Günlerdir ciddi değer kayıpları yaşayan altın Trump'ın anlaşma açıklamasıyla uçuşa geçti. 5900 seviyelerini gören altın aniden yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.435,578
SATIŞ: 6.436,486

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.618,00
SATIŞ: 10.725,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.340,00
SATIŞ: 42.734,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.710,50
SATIŞ: 41.522,09

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.239,00
SATIŞ: 21.419,00