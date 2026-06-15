Altın Uçuşa Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Günlerdir ciddi değer kayıpları yaşayan altın Trump'ın anlaşma açıklamasıyla uçuşa geçti. 5900 seviyelerini gören altın aniden yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.435,578SATIŞ: 6.436,486ALIŞ: 10.618,00SATIŞ: 10.725,00ALIŞ: 42.340,00SATIŞ: 42.734,00ALIŞ: 40.710,50SATIŞ: 41.522,09ALIŞ: 21.239,00SATIŞ: 21.419,00