Altın Uçuşa Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD ve İran arasında anlaşmaya varılmasıyla piyasalar hareketlendi.
Günlerdir ciddi değer kayıpları yaşayan altın Trump'ın anlaşma açıklamasıyla uçuşa geçti. 5900 seviyelerini gören altın aniden yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Haziran 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.435,578
SATIŞ: 6.436,486
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.618,00
SATIŞ: 10.725,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 42.340,00
SATIŞ: 42.734,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.710,50
SATIŞ: 41.522,09
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.239,00
SATIŞ: 21.419,00