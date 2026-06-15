35 Yaşında Hayata Veda Etti! Oyuncu Ece İrtem'den Kahreden Haber
Birçok projede rol alarak hafızalara kazınan 35 yaşındaki Ece İrtem'in hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte detaylar!
35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdiği bildirildi.
Vefatıyla sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'in, acı olaydan sadece bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun ani ölümü, hayranları ve meslektaşları arasında derin bir üzüntü yarattı.
Vefatıyla sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'in, acı olaydan sadece bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
35 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun ani ölümü, hayranları ve meslektaşları arasında derin bir üzüntü yarattı.