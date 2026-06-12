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Beyaz Gazete
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Altın Uçuşa Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardıklarını ilan edince piyasalar hareketlendi.

Ekleme: 12.06.2026 - 09:18 Güncelleme: 12.06.2026 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Uçuşa Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?ABD'nin misilleme saldırılarıyla 5 bin 900 liraya kadar gerileyen altın yeni gelişmeyle birlikte yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.244,06
SATIŞ: 6.244,997

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.232,00
SATIŞ: 10.379,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.821,00
SATIŞ: 41.376,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.204,63
SATIŞ: 39.987,27

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.477,00
SATIŞ: 20.739,00