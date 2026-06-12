Altın Uçuşa Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardıklarını ilan edince piyasalar hareketlendi.

ABD'nin misilleme saldırılarıyla 5 bin 900 liraya kadar gerileyen altın yeni gelişmeyle birlikte yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.244,06SATIŞ: 6.244,997ALIŞ: 10.232,00SATIŞ: 10.379,00ALIŞ: 40.821,00SATIŞ: 41.376,00ALIŞ: 39.204,63SATIŞ: 39.987,27ALIŞ: 20.477,00SATIŞ: 20.739,00