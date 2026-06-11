Ülkenin Adı Değişiyor! İşte Yeni Adı

Dünyanın en küçük cumhuriyeti Nauru, yeni bir sayfa açıyor.Ülke, sömürgeci geçmişinden uzaklaşmak ve yerel kimliğini korumak amacıyla resmi adını 'Naoero' olarak değiştirmeye hazırlanıyor.Mikronezya ada ülkesinin Devlet Başkanı David Adeang, parlamentoda yaptığı açıklamada, bu değişikliğin ulusun mirasına, diline ve kimliğine daha sadık bir saygı duruşu niteliği taşıdığını belirtti.Parlamento tarafından itirazsız kabul edilen öneri, yaklaşık 13 bin nüfuslu adada resmiyet kazanması için halk oylamasına sunulacak.Hükümetten yapılan bilgilendirmede, 'Naoero' ifadesinin Nauruluların kendi dillerindeki karşılığı olduğu, mevcut 'Nauru' isminin ise geçmişte yabancıların yerel telaffuzda zorlanması nedeniyle kolaylık olsun diye seçildiği aktarıldı.