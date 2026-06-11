İstanbul'da Trafik Çilesi Bitmiyor! Trafik Kilit

Uzun süredir CHP'li bir belediyenin yönetiminde olan İstanbul'da bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve bitmek bilmeyen yol çalışmaları var.Tüm bunlara altyapı eksikliğinden dolayı da uzun trafik kuyrukları eşlik ediyor.İstanbul'da trafik çilesi hem sabah hem de akşamları değişmiyor...Megakent'te bir yerden bir yere seyahat etmek her geçen gün daha zor ve karmaşık bir hale geliyor.İstanbul'da trafikte kalan bir sürücü, mesafeleri kayda aldı...İstanbul'da trafiğin geldiği son hali kaydeden sürücü, 'Kartal'dan Bostancı'ya 100 dakika, Boğaz Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) 167 dakika' dedi.