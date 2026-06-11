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Beyaz Gazete
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Gram Altın Resmen Çakıldı! Fiyatlar 6 Ayın Dibine Geriledi

Altın piyasası güne yine çok hareketli başladı. ABD'nin İran'a yeni saldırı başlatmasının ardından altında çok sert düşüş yaşandı.

Ekleme: 11.06.2026 - 08:53 Güncelleme: 11.06.2026 - 08:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Gram Altın Resmen Çakıldı! Fiyatlar 6 Ayın Dibine GerilediABD'nin misilleme saldırıları piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. Gece 5 bin 900 liraya kadar düşen altın günü rekor düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Haziran 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.945,00
SATIŞ: 10.089,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.044,925
SATIŞ: 6.045,653

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 39.668,00
SATIŞ: 40.213,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.052,96
SATIŞ: 40.843,05

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.895,00
SATIŞ: 20.153,00