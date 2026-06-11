Gram Altın Resmen Çakıldı! Fiyatlar 6 Ayın Dibine Geriledi
Altın piyasası güne yine çok hareketli başladı. ABD'nin İran'a yeni saldırı başlatmasının ardından altında çok sert düşüş yaşandı.
ABD'nin misilleme saldırıları piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. Gece 5 bin 900 liraya kadar düşen altın günü rekor düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Haziran 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.945,00
SATIŞ: 10.089,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.044,925
SATIŞ: 6.045,653
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 39.668,00
SATIŞ: 40.213,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.052,96
SATIŞ: 40.843,05
YARIM ALTIN
ALIŞ: 19.895,00
SATIŞ: 20.153,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.945,00
SATIŞ: 10.089,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.044,925
SATIŞ: 6.045,653
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 39.668,00
SATIŞ: 40.213,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.052,96
SATIŞ: 40.843,05
YARIM ALTIN
ALIŞ: 19.895,00
SATIŞ: 20.153,00