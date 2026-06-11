Gram Altın Resmen Çakıldı! Fiyatlar 6 Ayın Dibine Geriledi

Altın piyasası güne yine çok hareketli başladı. ABD'nin İran'a yeni saldırı başlatmasının ardından altında çok sert düşüş yaşandı.

ABD'nin misilleme saldırıları piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. Gece 5 bin 900 liraya kadar düşen altın günü rekor düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 9.945,00SATIŞ: 10.089,00ALIŞ: 6.044,925SATIŞ: 6.045,653ALIŞ: 39.668,00SATIŞ: 40.213,00ALIŞ: 40.052,96SATIŞ: 40.843,05ALIŞ: 19.895,00SATIŞ: 20.153,00