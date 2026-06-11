FETÖ'ye Büyük Darbe! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı, İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'nün güncel eğitim, kadın, erkek ve finans yapılanmalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, emniyet güçlerinin FETÖ'ye yönelik kararlı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek İzmir merkezli büyük bir operasyonun ayrıntıları paylaşıldı. Bakanlığın açıklamalarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince titizlikle yürütülen soruşturmalar kapsamında, yakalanan şüphelilerin örgütsel faaliyetleri de tek tek deşifre edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin; örgütün güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüt içindeki sorumlu düzeydeki görevlerine kesintisiz bir şekilde devam ettikleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde giderek örgütsel nitelikteki eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları ve örgüt evlerinin kira, iaşe ile diğer temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin huzur ve güvenliğine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı. Açıklamanın son bölümünde ise operasyonu başarıyla yürüten güvenlik birimlerine teşekkür edilerek, "Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini paylaştı.