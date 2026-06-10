Şanlıurfa'da Feci Olay! Akıma Kapıldığı Direkte Asılı Kaldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve elektrik hattı çekmek için direğe çıkan 53 yaşındaki Hüseyin Y., akıma kapılarak direkte asılı kaldı. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyüktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve elektrik hattı çekmek amacıyla direğe çıkan Hüseyin Y., çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. Hüseyin Y. direkte baş aşağı asılı kaldı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye DEDAŞ, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik hattını keserek güvenliği sağladı ardından yaralı işçiyi direkten indirdi.Olay yerinde müdahalesi yapılan Hüseyin Y., ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.