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Beyaz Gazete
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Altın Dibi Gördü! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD ile İran arasında ateşkes senaryoları konuşulurken, gece boyu peş peşe saldırıların fitili ateşlendi. ABD’nin, düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran’a saldırı düzenlemesi piyasaları sarstı.

Ekleme: 10.06.2026 - 08:57 Güncelleme: 10.06.2026 - 09:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Dibi Gördü! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Jeopolitik risklerin zirve yapmasıyla altın fiyatları yine düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Haziran 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.168,00
SATIŞ: 10.298,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.198,69
SATIŞ: 6.199,54

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.780,00
SATIŞ: 43.427,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.566,00
SATIŞ: 41.096,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.348,00
SATIŞ: 20.570,00