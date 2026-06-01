İHH, Kurban Bayramı’nda Milyonlarca İhtiyaç Sahibine Ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 yılı kurban organizasyonunda toplamda 94 bin 467 hisse kurbanın kesimini ve dağıtımını gerçekleştirdi. Vakıf, vekâletini aldığı kurbanların paylarını Türkiye dâhil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırdı.İHH, illerde bulunan insani yardım dernekleriyle birlikte Türkiye genelinde 3210 hisselik kurban kesimi gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Bayram sevincini çocuklarla da paylaşmayı hedefleyen vakıf, yurt içinde 11 bin 961 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye ederek yüzlerini güldürdü.İşgalci İsrail'in soykırımı altındaki Filistin ve Gazze halkı için bu yıl da özel bir çalışma yürüten İHH, Filistinlilere ulaştırılmak üzere 43 bin 80 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Apertheid rejimi İsrail'in işgal ve katliamları sebebiyle oluşan zor şartlardan dolayı büyük bölümü Filistin dışında kesilen kurbanların etleri konservelenerek Gazze'ye ulaştırılacak. Gazze'de planlanan dağıtımlarla birlikte vakıf, 2026 yılı Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında 3,8 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırmış olacak.İHH, dünyada çatışmaların, göçlerin ve ekonomik krizlerin en yoğun yaşandığı bölgelerde de kapsamlı çalışmalar yaptı. Bu doğrultuda Sudan'da 4935 hisse, Yemen'de 1771 hisse ve Arakan'da ise 1925 hisse kurban kesildi. Kesilen bu kurbanlar, zor şartlar altında hayatlarını sürdüren 69 bin 48 aileye ulaştırıldı.İHH, yetimlerin ve muhtaç çocukların bayram sevincini daha fazla yaşaması amacıyla Türkiye dâhil 26 ülkede toplam 32 bin 322 adet bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi. Bayramlık kıyafet dağıtılan ülkeler şu şekilde: Arakan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Brezilya, Çad, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Endonezya, Etiyopya, Filistin, Irak, İran, Kırgızistan, Libya, Lübnan, Mali, Nijer, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Togo, Tunus, Türkiye ve Yemen.İHH, kurban organizasyonu dünyanın dört bir yanındaki 61 ülkede hayata geçirdi. Çalışma yapılan ülkeler kıtalara ve bölgelere göre şu şekilde: “Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Suriye, Ürdün, Yemen, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zimbabve, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Brezilya, Bangladeş, Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani), Vietnam, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova) ve Ukrayna.