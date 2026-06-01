Altın Haftayı Düşüşle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor.

Ekleme: 1.06.2026 - 08:44 Güncelleme: 1.06.2026 - 08:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Haftayı Düşüşle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkes sürecine ilişkin vereceği karara odaklanırken, altın ilk işlem gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Haziran 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 10.893,00 TL
SATIŞ: 11.103,00 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.679,36 TL
SATIŞ: 6.680,30 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.504,00 TL
SATIŞ: 45.176,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 43.459,00 TL
SATIŞ: 44.262,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.786,00 TL
SATIŞ: 22.185,00 TL