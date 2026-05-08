Vicdanları Kanatan Skandal! Önce Darpettiler Sonra 'Deli' Diye Hastaneye Gönderdiler

İstanbul’un göbeğinde "huzur" vaat eden bir bakım merkezinin aslında bir işkence yuvası olduğu, eski bir çalışanın yürek burkan itiraflarıyla deşifre oldu. Kan donduran iddialara göre; bakımevinde bir personelin yere iterek başından yaraladığı savunmasız yaşlı, skandalı örtbas etmek isteyen yönetim tarafından "kendi kendini yaraladı" denilerek akıl hastanesine mahkum edildi.

Bakım merkezinin eski çalışanı, katıldığı yayında kan donduran süreci anlattı. Genç kızın ifadelerine göre, merkezde görevli bir personel, yaşlı bir adamı iterek başından yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yaralı yaşlı için ne emniyet güçlerine ne de sağlık ekiplerine bilgi verildi. Şiddet uygulayan personelin işine hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini belirten eski çalışan, merkezin bu ağır ihmali ve şiddeti gizlemek için büyük bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.Olayın en çarpıcı kısmı ise şiddet mağduru yaşlı adamın susturulma yöntemi oldu. Kurum yönetimi, yaşlı adamın başındaki yaranın darp sonucu oluştuğu anlaşılmasın diye kafasını kendi kırdığına dair şeklinde asılsız bir rapor hazırlattı. Bu rapor doğrultusunda talihsiz adam, gördüğü şiddetin üstü kapatılarak ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.Eski çalışan ise yaşanan bu vicdansızlığa sert tepki gösterdi