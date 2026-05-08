Sır Perdesi Bugün Aralanıyor! Gizli UFO Dosyaları Raftan İniyor

Yıllardır "orada birileri var mı?" sorusuyla tartışılan ve komplo teorilerine konu olan UFO dosyaları için tarihi gün geldi çattı. ABD kaynaklı yürütülen şeffaflık süreci kapsamında, resmi makamların elindeki gizli belgelerin ilk kısmı bugün itibarıyla açıklanmaya başlıyor.Yayınlanacak ilk paketin merkezinde, gökyüzünün asıl hakimleri olan pilotların bizzat tanıklık ettiği olaylar yer alıyor. Edinilen bilgilere göre; askeri ve sivil pilotların uçuş rotaları üzerinde karşılaştıkları, fizik kurallarını zorlayan manevralar yapan nesnelere ait kayıtlar ve radar verileri ilk etapta gün yüzüne çıkacak. Özellikle uçak kameralarına yansıyan ve açıklanamayan görüntülerin, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.O 46 VİDEO İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYORÖte yandan, gizem meraklılarını biraz üzecek bir detay da paylaşıldı. ABD Kongresi tarafından ısrarla talep edilen ve içerisinde en çarpıcı kanıtların bulunduğu iddia edilen 46 özel UFO videosu, bugünkü ilk pakette yer almayacak. Uzmanlar, bu videoların daha derin bir inceleme sürecinden geçtiğini ve ilerleyen aşamalarda servis edilebileceğini belirtiyor.Bugün yayınlanacak verilerle birlikte, "UFO" terimi yerine artık askeri literatürde kullanılan UAP (Tanımlanamayan Anormal Fenomenler) kavramının daha detaylı tanımlanması ve bu nesnelerin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin tartışmaya açılması bekleniyor.