Kura Nehri Taştı1 Ardahan Ovası Göle Döndü

Doğu Anadolu'da etkisini artıran bahar yağışları ve yüksek kesimlerde eriyen karlar, Ardahan'da taşkın tehlikesini beraberinde getirdi. Bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kura Nehri'nin debisinin hızla yükselmesiyle birlikte Ardahan Ovası'nın geniş bölümü sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle özellikle tarım arazilerinde ciddi zarar oluşurken, vatandaşlar su seviyesinin daha da artmasından kaygı duyuyor.Kış aylarında tamamen buzla kaplanan Kura Nehri, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve aralıksız yağışların etkisiyle taştı. Nehrin yatağından taşması sonucu Ardahan Ovası'nın birçok noktasında su baskınları meydana geldi.Taşkın nedeniyle geniş tarım alanları, çayırlar ve meralar suyla kaplanırken, bazı bölgelerde oluşan manzara gölü andırdı.Bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alan tarım ve hayvancılık faaliyetleri de taşkından olumsuz etkilendi. Sular altında kalan ekili alanlarda zarar oluştuğu belirtilirken, meraların kapanması nedeniyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da zor durumda kaldığı ifade edildi.Vatandaşlar, suyun çekilmesinin uzun sürmesi halinde zararların daha da büyümesinden endişe ediyor.Kura Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmeye devam etmesi, nehir çevresinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Bazı evlerin çevresine kadar ulaşan taşkın sularının daha da yükselmesi halinde yerleşim alanlarının risk altına girebileceği belirtildi.Bölge sakinleri, özellikle gece saatlerinde su seviyesini sürekli kontrol ettiklerini ifade ederek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.Taşkın bölgesinde yaşayan vatandaşlar, her yıl benzer manzaralarla karşılaştıklarını ancak bu yıl su seviyesinin daha hızlı yükseldiğini dile getirdi. Çayır ve meraların tamamen su altında kaldığını belirten vatandaşlar, taşkının devam etmesi halinde bazı evlerin de sular altında kalabileceğini söyledi.Öte yandan bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin inceleme yaptığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.