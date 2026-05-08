İstanbul'da Köpek Dehşeti! Küçük Kızın Kolunu Isırdı

Evine girmeye çalışan küçük kız komşusunun köpeğinin saldırısı ile neye uğradığını şaşırdı. Kız, dedesi ve komşusunun çabasıyla köpekten kurtarıldı.

Memleketin çocukları köpek tehlikesiyle burun buruna yaşıyor.Tüm yasal düzenlemelere rağmen belediyelerin sorumsuzluğu nedeniyle sokaklarda dolaşan başıboş köpekler tehlike saçarken sahipli köpeklerin durumu da benzerlik gösteriyor.Sorumsuz köpek sahipleri nedeniyle masum insanlar hayatları boyunca atlatamayacakları travmalar yaşıyor.Son vaka İstanbul'un Bağcılar ilçesinden.13 yaşındaki kız çocuğu, dedesiyle evine giderken komşularının dükkanın önünde bulunan köpeğin saldırısına uğradı.Bir anda küçük kızın kolunu yakalayan saldırgan köpek adeta dehşeti yaşattı.Kolunu kaptıran küçük kız kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı.Devreye kızın dedesi ve köpeğin sahibi girdi. Talihsiz kız neredeyse kolunu kopartacak köpeğin ağzından güçlükle kurtarıldı.