Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Festivali' paylaşımı

Doğal kaynakların yerine konulamaz biçimde tüketilmesi, çevrenin kirlenmesi ve gelecek kuşaklara yaşanılması zor bir dünya bırakılmasını önlemek adına, 27 Eylül 2017’de 'Sıfır Atık Hareketi' başlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede tüm dünyada ilgi gördü.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022 yılındaki oturumunda, 105 ülke tarafından 30 Mart, ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan edildi.Şimdi ise Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek.Emine Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin paylaşım yaptı.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"'Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm' temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım.Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum."Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda, festival kapsamında hazırlanan bir video da yer aldı.