Altın Fiyatları Hızla Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel piyasalardaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Gözler Orda Doğu'dan çıkacak barış ihtimaline ve bugün açılanacak ABD istihdam verilerine çevrildi.

Ekleme: 8.05.2026 - 09:47 Güncelleme: 8.05.2026 - 09:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Fiyatları Hızla Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başlarken, 2 haftalık düşüşte son erdi. Altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Mayıs 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.870,41 TL
SATIŞ: 6.871,27 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.199,00 TL
SATIŞ: 11.330,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.246,20 TL
SATIŞ: 6.540,14 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 22.397,00 TL
SATIŞ: 22.625,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.664,00 TL
SATIŞ: 45.078,00 TL