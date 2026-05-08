Aksaray'da Korkutan Yangın! Üçüncü Kattan Alevler Yükseldi

Aksaray'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı paniğe sürükledi. Elektrikli sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangında 3. kattaki daire tamamen alevlere teslim olurken, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.Muhsin Çelebi Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada, Ayşe A.'nın yaşadığı dairede elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler önce halıyı, ardından perdeleri sardı ve daireyi tamamen etkisi altına aldı.Yangının büyümesiyle birlikte daire adeta alev topuna döndü. Pencerelerden yükselen yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden oldu.Yanan malzemelerin aşağıya düşmesiyle cadde üzerinde de korku dolu anlar yaşandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.İtfaiye ekipleri ise merdivenli araçlarla binanın dış cephesinden yangına müdahale etti.İki ayrı noktadan yapılan yoğun müdahale sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.Yangında en sevindirici gelişme ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması oldu. Dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.Yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı rapor hazırlıyor.