17 Mahallede Karantina Tedbiri! Giriş-Çıkışlar Yasaklandı

Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi'nde yapılan incelemeler sonucunda şap hastalığı tespit edildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, hastalığın görüldüğü nokta odak alınarak geniş çaplı bir koruma çemberi oluşturuldu.İlk vakanın ardından bölgedeki tüm hayvan hareketliliği mercek altına alındı.DHA'da yer alan habere göre, salgın riskinin sadece Yenipazar ile sınırlı kalmaması için komşu ilçe Çine'deki birçok mahalle de karantina kapsamına dahil edildi. Toplamda 17 mahalleyi etkileyen kararın listesi ise şöyle:Yenipazar'da: Hacıköseler, Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal.Çine'de: İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık.Alınan karantina kararıyla birlikte, bahse konu 17 mahallede ikinci bir duyuruya kadar hayvan hareketleri tamamen durduruldu.Bu süreçte mahallelere hayvan girişi yapılması, mevcut hayvanların mahalle dışına çıkarılması veya herhangi bir alım-satım işleminin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler ve teknik personel, bölgede aktif saha çalışmalarını sürdürüyor.