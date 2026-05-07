Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Şırnak ve Hakkâri dışında) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarı ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri (Amasya hariç) ile Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS 0°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 6°C, 17°C
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 4°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 20°C
öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 19°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu