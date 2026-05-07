Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Şırnak ve Hakkâri dışında) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarı ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 9°C, 26°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 5°C, 18°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 7°C, 24°CParçalı ve az bulutluToroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 12°C, 24°CParçalı ve az bulutluBURDUR 6°C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 5°C, 21°CParçalı ve çok bulutluKONYA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 3°C, 20°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 7°C, 23°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 5°C, 20°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri (Amasya hariç) ile Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 8°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 11°C, 16°CÇok bulutluÇok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS 0°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA 6°C, 17°CÖğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 4°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 20°Cöğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 7°C, 19°CÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu