Karaman'da Feci Kaza! Otomobil Takla Attı

Karaman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden hemşire Havva G. idaresindeki otomobil, refüjdeki beton duba ve trafik levhasına çarparak takla attı. Yol ortasında ters dönen araçta yaralanan sürücü H.G. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havva G. (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton duba ile trafik levhasına çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasına takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada takla atan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.