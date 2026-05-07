İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekiplerince küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak çalışma yürütüldü. Ekipler örgütle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen bazı kişileri takibe aldı.Kimlik ve adres tespitinin ardından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda DEAŞ yanlısı 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.