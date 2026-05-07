Hantavirüs Alarmı Havacılığa Sıçradı! DSÖ O Uçaktaki 82 Yolcuyu Arıyor

MV Hondius'un Arjantin'den başlayan yolculuğu sırasında 25 Nisan'da Güney Afrika'daki St. Helena'dan Johannesburg'a giden 69 yaşındaki kadının hantavirüsünden yaşamını kaybetmesi büyük bir salgın endişesi yarattı.İsmi açıklanmayan kadının 70 yaşındaki eşinin de gemide yaşamını yitirdiği belirtilirken Dünya Sağlık Örgütü, kadının bindiği Airlink Havayolları'na ait 4Z132 sefer sayılı uçuşundaki yolcuların bir an önce bulunması çağrısında bulundu. DSÖ, Embraer 190 tipi uçakta kadınla yolculuk yapan 82 yolcunun acilen bulunması gerektiğini, çünkü bu kişilere de hantavirüsü bulaşmış olabileceğini söyledi.Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren DSÖ yetkilileri uçaktaki kişilerin hastalığı daha da yayabileceğinden endişelendiklerini aktardı.Ölümcül hantavirüs salgınının vurduğu lüks bir yolcu gemisinde bulunan bir Alman vatandaşının, test için Düsseldorf kentindeki bir hastaneye götürüldüğü açıklandı.Uzmanlar, 82 yolcunun bir an önce bulunması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde Coronavirüs döneminin yaşanacağını belirtiyorlar.