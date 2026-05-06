İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Engeli! İşte İptal Edilen Tüm Hatlar

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur hatlarında seferler durduruldu. Şehir Hatları, çok sayıda hatta ulaşımın ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan duyuruda, elverişsiz hava şartlarının deniz ulaşımını olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada özellikle Boğaz hattında çalışan bazı seferlerin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak iptal edildiği ifade edildi.İptallerin ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.Şehir Hatları'nın açıklamasına göre aşağıdaki hatlarda seferler durduruldu:Beykoz-Sarıyer HattıAşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring HattıKüçüksu-İstinye HattıRumeli Kavağı-Eminönü HattıÇubuklu-İstinye HattıAnadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer HattıKadıköy-Sarıyer HattıAnadolu Kavağı-Üsküdar HattıBunun yanı sıra bazı Boğaz hattı seferleri de iptal edildi.Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak seferler arasında şu saatler yer aldı:06.15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı06.50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı07.15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı07.20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş SeferiŞehir Hatları yetkilileri, vatandaşların güncel sefer bilgilerini resmi kanallar üzerinden takip etmelerini istedi. Hava koşullarına bağlı olarak yeni iptal kararlarının alınabileceği belirtildi.