İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Engeli! İşte İptal Edilen Tüm Hatlar
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları, Boğaz hattı başta olmak üzere çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu. Peki hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte 6 Mayıs Şehir Hatları güncel iptal listesi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur hatlarında seferler durduruldu. Şehir Hatları, çok sayıda hatta ulaşımın ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.
ŞEHİR HATLARI'NDAN PEŞ PEŞE İPTAL KARARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan duyuruda, elverişsiz hava şartlarının deniz ulaşımını olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada özellikle Boğaz hattında çalışan bazı seferlerin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak iptal edildiği ifade edildi.
İptallerin ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.
SEFER YAPILAMAYACAK HATLAR AÇIKLANDI
Şehir Hatları'nın açıklamasına göre aşağıdaki hatlarda seferler durduruldu:
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Çubuklu-İstinye Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
Bunun yanı sıra bazı Boğaz hattı seferleri de iptal edildi.
İPTAL EDİLEN BOĞAZ SEFERLERİ
Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak seferler arasında şu saatler yer aldı:
06.15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
06.50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı
07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı
07.15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı
07.20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferi
YOLCULARA UYARI YAPILDI
Şehir Hatları yetkilileri, vatandaşların güncel sefer bilgilerini resmi kanallar üzerinden takip etmelerini istedi. Hava koşullarına bağlı olarak yeni iptal kararlarının alınabileceği belirtildi.
