Valilikten Flaş Karar! O İlde Eğitime 4 Gün Ara Verildi

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli hava koşulları, eğitim ve öğretim binalarında hasara yol açtı.Şanlıurfa Valiliği, yaşanan olumsuzlukların ardından Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan resmi açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.Gaziantep Valiliği, geçtiğimiz pazar günü kent genelinde etkili olan şiddetli hava muhalefetinin ardından, hasar gören okullarla ilgili kritik bir açıklama yaptı.3 Mayıs 2026 Pazar günü yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel felaketlerinin eğitim kurumlarında hasara yol açtığı belirtildi.Olayın hemen ardından görevlendirilen mühendisler, il genelinde hasar tespit edilen 61 okulda yerinde incelemelerde bulundu.Yapılan değerlendirmeler neticesinde birçok okul hızlıca onarılarak eğitime hazır hale getirilirken, bazı binalar için ek süre gerektiği tespit edildi.Valilikten yapılan açıklamada, “Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.