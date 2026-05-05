Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu (Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgârın ise; kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu yağmurluDENİZLİ °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 23°CParçalı bulutluBURDUR °C, 13°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 13°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CÇok bulutluNEVŞEHİR °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKARS °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 13°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı