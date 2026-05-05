Korkutan Kaza! Uçak Binaya Çarptı!

Brezilya'da küçük uçağın kalkıştan kısa süre sonra binaya çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 5.05.2026 - 09:22 Güncelleme: 5.05.2026 - 09:25 / Editör: Fehmi Öztürk
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentindeki Pampulha Havalimanı'ndan kalkan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra bir binanın 3. katına çarptı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ
Yerel basına göre kazada pilot dahil 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra binaya çarptığı an kameralarca kayda alındı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.