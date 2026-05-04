Yolcu Gemisinde Şüpheli Virüs! 3 Kişi Öldü

MV Hondius adlı yolcu gemisi, Yeşil Burun Adaları'nın başkenti Praia açıklarında demirli halde bulunuyor. Gemide yaklaşık 150 yolcu olduğu ve salgın şüphesi nedeniyle yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.Uzmanlar, hantavirüsün genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü yoluyla bulaştığını, insandan insana geçişin ise son derece nadir olduğunu belirtiyor. BBC'ye konuşan Mikrobiyolog Siouxsie Wiles, virüse maruz kalmanın nasıl gerçekleştiğinin henüz net olmadığını ifade ederken, kuluçka süresinin bir ila sekiz hafta arasında değişebileceğini vurguluyor.Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Paul Griffin ise yolcu gemilerinin kapalı ortam yapısı nedeniyle enfeksiyonların yayılması için elverişli olabileceğini, ancak hantavirüsün bu şekilde yayılmasının “alışılmadık” olduğunu söyledi.Epidemiyolog Michael Baker da bazı yolcuların gemiye binmeden önce enfekte olmuş olabileceğini belirterek, belirti gösteren kişilerin hızla tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.