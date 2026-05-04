Trafik Yine Kilit! Haftanın İlk Gününde Yollar Doldu

İstanbul, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yoğun trafiğe sahne oluyor.İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabah saatlerinde, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.Sürücüler, özellikle ana arterlerde ve geçiş noktalarında yavaş ilerliyor.Sabah saatlerinde iş ve okul trafiğinin etkisiyle birlikte bazı bölgelerde bakım-onarım çalışmaları da trafiği olumsuz etkiliyor.İBB Ulaşım Yönetim Merkezi’nin duyurularına göre; Bakırköy, Ümraniye, Maslak, Pendik ve Kartal-Pendik gibi bölgelerde şerit kapatmalar nedeniyle yerel yoğunluklar yaşanıyor.- Alternatif güzergahları kullanmak,- Toplu taşıma (metro, metrobüs, vapur) tercih etmek,- İBB CepTrafik uygulamasını veya haritaları takip etmek sürücüler için faydalı olacak.