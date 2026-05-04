Süper Hücre Fırtına Can Aldı! İki İlde Eğitime Ara Verildi

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar, fırtına, kar, gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulunmuş ve kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklamıştı.Yapılan açıklamada:'Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı öngörülüyor.Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor' ifadeleri kullanılmıştı.Bu kapsamda beklenin de üzerinde gelen 'Süper Hücre' fırtınası nedeniyle hayat adeta felç oldu. Başta Gaziantep olmak üzere Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda evin çatısı uçtu, tabelalar yıkıldı, yollar adeta göle döndü. Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda da kişinin yaralandığı fırtına sebebiyle Gaziantep ve Şanlıurfa'da çok sayıdaki okulda eğitime ara verildi.İşte il il detaylar...Gaziantep'te öğleden sonra sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir.'Gaziantep Valiliğinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden bu okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır.'Şanlıurfa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşama doğru aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik'te 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Birecik ilçesinde gerçekleşen ani, kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, binaların çatılarında hasar oluştuğu, ayrıca yer yer su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:'Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize baş sağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyoruz. Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.'Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Öte yandan Kilis'in Musabeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.Kahramanmaraş'ta kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu saatlerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal bölgelerde ise yağışla birlikte zeminin yumuşaması nedeniyle yer yer küçük çaplı toprak kaymaları yaşandı.Sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar saçak ve otobüs duraklarının altına sığındı. Şehir merkezinin bazı bölgelerinde taşkınlar oluştu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur sonra etkisini yitirdi.Diyarbakır'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, bazı yollar ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Cadde ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolundaki alt geçitlerde su birikintileri nedeniyle trafik polisleri önlem aldı.Alt geçitlerde Şanlıurfa yönünden trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Su birikintisine girdikleri için arızalanan bazı araçlar itilerek güvenli bölgeye çekildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.Ulaşımın normale dönmesi için Karayolları, itfaiye ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 katlı binaya yıldırım düştü. Hasara neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.