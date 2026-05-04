Spotify'da Yeni Dönem! Yapay Zekaya Değil Sadece Gerçek Sanatçıya Verilecek

Yapay zekâ tarafından üretilen sanatçılar ve parçalar müzik yayın platformlarını gün be gün yayılırken Spotify dinleyicilerin gerçek insan sanatçıları daha kolay tanımasına yardımcı olmak için yeni bir 'Spotify Tarafından Doğrulandı' rozeti kullanıma sunuyor.Özellikle üretken yapay zekanın müzik sektörünü dönüştürdüğü bu dönemde, dinleyicilerin karşılaştıkları profilin gerçekten o sanatçıya ait olup olmadığını bilmesi büyük önem taşıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların aktif olarak arattığı sanatçıların yüzde 99'undan fazlası lansman aşamasında bu yeşil rozete sahip oldu.Yeni sistemde, sanatçı isimlerinin hemen yanında beliren yeşil onay işaretleri sayesinde dinleyiciler artık daha güvenli bir deneyim yaşayacak. Ancak sistemin çok net bir sınırı var; yapay zeka tarafından oluşturulan hayali sanatçı profillerinin bu doğrulama programına dahil edilmesine izin verilmiyor.Bir sanatçının geçmişteki konserlerinden müzik mirasına, sosyal medya hesaplarındaki hareketliliğinden dinlenme ve aranma grafiklerine kadar pek çok farklı kriter tek tek ele alınıyor. Şirket, bu sayede platformdaki güven ortamını pekiştirmeyi hedefliyor.Doğrulama rozetlerinin yanı sıra Spotify, sanatçıların kariyerlerine dair önemli detayları içeren yeni bir bölümü de test etmeye başladı. 'Sanatçı detayları' adı verilen bu kısımda; turneler, önemli albüm çıkışları veya kariyerin dönüm noktaları gibi kısa bilgiler yer alacak.İşin güzel yanı ise bu bilgilere ulaşmak için sanatçının mutlaka onaylı bir rozete sahip olması gerekmiyor. Ayrıca 'SongDNA' ve test aşamasındaki 'Sanatçı Profili Koruma' araçları da sistemin şeffaflığını artırmak için tasarlanan diğer önemli parçalar arasında bulunuyor.Şirket, blog yazısında , öncelikle yapay zeka tarafından üretilen müzikleri veya yapay zeka tarafından oluşturulan karakterleri temsil eden profillerin rozet için uygun olmayacağını belirtti.Spotify, 'Yapay zeka çağında, dinlediğiniz müziğin orijinalliğine güvenebilmek her zamankinden daha önemli' dedi.Göreseller: DepoPhotos ve Spotify11