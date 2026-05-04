İstanbul’da Yine Metro Arızası! Seferlerde Aksamalar Yaşandı

Yıllardır bakımı yapılmayan, her hafta bozulan yürüyen merdivenler ve geciken metrolar, vatandaşı yıldırdı.Sabahın erken saatlerinde, M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak İstasyonu'nda teknik bir arıza meydana geldi.Arıza nedeniyle seferler durma noktasına gelirken, işine ve okuluna gitmek isteyen vatandaşlar peronlarda yoğunluk oluşturdu.Teknik ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi ve seferler yeniden normale döndü.Duraklarda yaşanan yoğunluk anları, istasyonda bekleyen vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.