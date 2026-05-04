İstanbul’da Yine Metro Arızası! Seferlerde Aksamalar Yaşandı
Pendik Fevzi Çakmak Metro İstasyonu’nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.
Yıllardır bakımı yapılmayan, her hafta bozulan yürüyen merdivenler ve geciken metrolar, vatandaşı yıldırdı.
TEKNİK ARIZA YAŞANDI
Sabahın erken saatlerinde, M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak İstasyonu'nda teknik bir arıza meydana geldi.
SEFERLER DURMA NOKTASINA GELDİ
Arıza nedeniyle seferler durma noktasına gelirken, işine ve okuluna gitmek isteyen vatandaşlar peronlarda yoğunluk oluşturdu.
TEKNİK EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ARIZA GİDERİLDİ
Teknik ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi ve seferler yeniden normale döndü.
Duraklarda yaşanan yoğunluk anları, istasyonda bekleyen vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.