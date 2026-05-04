İmamoğlu Ve Sanık Avukatlarından Provokasyon! Mahkeme Başkanı Saygısızlığı Kabul Etmedi

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 31. gününde sanık avukatları mahkemeye yönelik ağır ithamlarda bulundu. Avukatların mahkemeye yönelik sözleri gerilime neden oldu. Gerilim sonrası davanın 31. günü başlamadan bitti.Tutuklu Sanık Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya'nın mahkemeye yönelik 'Talimatla mı iş yapıyorsunuz' şeklinde ifadeleri sonrası mahkeme başkanı söz hakkı vermedi. Mahkeme başkanı, 'Ben talebim var diyen her avukata söz hakkı verirsem yargılama nasıl devam edecek? Bana talebinizi iletmiyorsunuz, 'talimatla iş mi yapıyorsunuz?' diyorsunuz. Bu üslupla size söz hakkı veremem, talepte de bulundurmam' deyince avukatlar tutuklu sanık Ahmet Güldü'nün savunma yapmasına izin vermedi.Duruşmada savunma sırası firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü'de idi. Güldü, savunmasına başlayamaması üzerine avukatlara tepki göstererek, 'Arkadaşlar bir bırakın savunmamı yapayım' şeklinde bağırdı. Kimlik tespiti yapılan Güldü, savunmasına başlayamadı.Mahkeme başkanının salonun boşaltılmasına karar vermesi üzerine İmamoğlu ve avukatı Mehmet Pehlivan salondan ayrılmadı. Jandarma Komutanı kendilerine zorluk çıkarmamalarını söyledi. İmamoğlu ise komutana, 'Buradan kalkmayacağım. İsterseniz yetkinizi kullanın' dedi.Mahkeme başkanı salonun boşaltılmamasının ardından duruşmaya devam etmeyeceğini aktardı. Devam eden gerginliğin ardından mübaşir duruşmanın yarına ertelendiğini duyurdu. Böylelikle İBB davasının 31. günü gerginlikle son buldu. Duruşma yarın kaldığı yerden devam edecek.