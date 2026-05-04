Barajlarda Sevindiren Artış! Yağışlar Yüzleri Güldürdü

İstanbul barajlarında geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık alarmı yerini bahar sevincine bıraktı.Kış ortasında %17 seviyelerini görerek alarm veren doluluk oranları, Nisan ve Mayıs aylarındaki bereketli yağışlarla birlikte dev bir ivme yakaladı.İSKİ'nin 4 Mayıs 2026 tarihli güncel raporuna göre, Ömerli ve Terkos gibi hayati öneme sahip barajlarda su seviyesi kritik eşiği aştı.İşte İstanbul barajlarındaki son durum…İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Mayıs verilerini kamuoyuyla paylaştı.Paylaşılan verilere göre, İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 71.07 olarak kayıtlara geçti.İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:Ömerli: %94,43Elmalı: %93,71Darlık: %88,24Alibey: %67,38Kazandere: %60,70Pabuçdere: %60,34Terkos: %58,38Büyükçekmece: %56,83Sazlıdere: %46,05Istrancalar: %44,73