Barajlarda Sevindiren Artış! Yağışlar Yüzleri Güldürdü
Uzun süren kurak periyodun ardından gelen sağanak yağışlar, İstanbul'un su depolarını doldurdu. Peki, baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte 4 Mayıs İSKİ barajlardaki son durum…
İstanbul barajlarında geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık alarmı yerini bahar sevincine bıraktı.
Kış ortasında %17 seviyelerini görerek alarm veren doluluk oranları, Nisan ve Mayıs aylarındaki bereketli yağışlarla birlikte dev bir ivme yakaladı.
İSKİ'nin 4 Mayıs 2026 tarihli güncel raporuna göre, Ömerli ve Terkos gibi hayati öneme sahip barajlarda su seviyesi kritik eşiği aştı.
İşte İstanbul barajlarındaki son durum…
4 MAYIS İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Mayıs verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Paylaşılan verilere göre, İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 71.07 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:
Ömerli: %94,43
Elmalı: %93,71
Darlık: %88,24
Alibey: %67,38
Kazandere: %60,70
Pabuçdere: %60,34
Terkos: %58,38
Büyükçekmece: %56,83
Sazlıdere: %46,05
Istrancalar: %44,73
