  • USD: 45,10 - 45,19
  • EURO: 52,83 - 52,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Barajlarda Sevindiren Artış! Yağışlar Yüzleri Güldürdü

Uzun süren kurak periyodun ardından gelen sağanak yağışlar, İstanbul'un su depolarını doldurdu. Peki, baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte 4 Mayıs İSKİ barajlardaki son durum…

Ekleme: 4.05.2026 - 09:40 Güncelleme: 4.05.2026 - 09:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Barajlarda Sevindiren Artış! Yağışlar Yüzleri Güldürdüİstanbul barajlarında geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık alarmı yerini bahar sevincine bıraktı.

Kış ortasında %17 seviyelerini görerek alarm veren doluluk oranları, Nisan ve Mayıs aylarındaki bereketli yağışlarla birlikte dev bir ivme yakaladı.

İSKİ'nin 4 Mayıs 2026 tarihli güncel raporuna göre, Ömerli ve Terkos gibi hayati öneme sahip barajlarda su seviyesi kritik eşiği aştı.

İşte İstanbul barajlarındaki son durum…

Barajlarda Sevindiren Artış! Yağışlar Yüzleri Güldürdü

4 MAYIS İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Mayıs verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 71.07 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli: %94,43

Elmalı: %93,71

Darlık: %88,24

Alibey: %67,38

Kazandere: %60,70

Pabuçdere: %60,34

Terkos: %58,38

Büyükçekmece: %56,83

Sazlıdere: %46,05

Istrancalar: %44,73