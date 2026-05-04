Altın Haftayı Düşüşle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Küresel piyasalardaki hareketlilik haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.
Orta Doğu'daki savaşın belirsizliği devam ederken, altındaki inişli çıkışlı grafik de yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.696,34TL
SATIŞ: 6.697,19TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.857,00TL
SATIŞ: 11.003,00TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 44.303,00TL
SATIŞ: 44.973,00TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.051,81TL
SATIŞ: 6.350,76TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.707,00TL
SATIŞ: 22.005,00TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 43.274,00TL
SATIŞ: 43.810,00TL
