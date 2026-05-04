Altın Haftayı Düşüşle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel piyasalardaki hareketlilik haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.

Ekleme: 4.05.2026 - 09:18 Güncelleme: 4.05.2026 - 09:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Haftayı Düşüşle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Orta Doğu'daki savaşın belirsizliği devam ederken, altındaki inişli çıkışlı grafik de yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Mayıs 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.696,34TL
SATIŞ: 6.697,19TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.857,00TL
SATIŞ: 11.003,00TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.303,00TL
SATIŞ: 44.973,00TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.051,81TL
SATIŞ: 6.350,76TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.707,00TL
SATIŞ: 22.005,00TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.274,00TL
SATIŞ: 43.810,00TL