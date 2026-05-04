AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek: Mansur Yavaş halkın deresine kanalizasyon suyu akıtıyor!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, Duygu Çuhadar’ın sunduğu ‘Sürmanşet’ programına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beypazarı’nda 7 köyün içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası başta olmak üzere, yerel yönetimlerdeki usulsüzlükleri ve siyaset gündemindeki sıcak gelişmeleri tüm detaylarıyla cevapladı.

AK Parti Teşkilatları Her Zaman Milletin İçinde





'Biz AK Parti teşkilatları olarak sadece seçimden seçime sahaya inen bir yapı değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, milletvekillerimizden mahalle temsilcilerimize kadar her gün sokaktayız, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz, onların taleplerini bizzat yerinde dinliyoruz' dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez'den Özel'e Ret





'Özgür Özel Bey, Sanchez ile görüşmek için çok uğraştı ama Sanchez kendisiyle görüşmeyi kabul etmedi. İstenmediğiniz bir yere bu kadar ısrarla gitmeye çalışmak Türkiye ana muhalefet partisi liderine yakışmaz; Sanchez ısrarla reddediyor, Özel ise arkasından hayran bakışlarla bakmaya devam ediyor' dedi.

Özgür Özel'in 'Hastane Yok' İddiası Yalan Çıktı





'Özgür Özel çıkmış Karabük'te devlet hastanesi yok diyor. İşte hastanenin görüntüleri, işte yapılan hizmetler. Kendi söylediği yalana kendisi bile inanmıyor ama milletin gözünün içine baka baka bu yalanları söylemekten de geri duruyorlar' dedi.

ABB'den Halk Ekmeğe Zam Darbesi

'Ankara'da dar gelirli vatandaşın sığındığı tek liman olan Halk Ekmek'e kalkıp devasa zam yaptılar, ekmek 12,5 TL oldu. Hizmet üretmeye gelince 'engelleniyoruz' diyen Mansur Yavaş, zam yapmaya gelince kimseden icazet beklemiyor; diğer illerde çok daha ucuza satılan ekmek Ankara'da neden bu fiyat?' dedi.







Belediyeler Birliği'nde İmamoğlu Gerilimi

'Belediyeler Birliği toplantısında, cezaevinde olan bir şahsın mektubunun kürsüden okunmaya çalışılması tam bir skandaldır. Buna tepki gösteren ve salonu terk eden belediye başkanlarımızı dik duruşlarından dolayı tebrik ediyorum; orası terör sevicilerin mektup okuma yeri değildir' dedi.

İBB'de Araç Sayısı Rekor Kırdı

'Seçimden önce 'israfı bitireceğiz' diye yaygara koparan Ekrem İmamoğlu döneminde araç sayısı 1.857'den 7.784'e çıktı. Üstelik bu araçların büyük bir kısmında takip sistemi bile yok; bu araçlar kime hizmet ediyor, kimler bu araçlarla saltanat sürüyor?' dedi.

İmamoğlu Davasında Küfür Skandalı





'Duruşma salonunda sanıklar ve CHP'li yöneticiler birbirlerine en ağır küfürleri ediyorlar, sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorlar. Kendi aralarındaki kavgayı, küfürleşmeyi bile AK Parti'ye yıkmaya çalışacak kadar aciz bir duruma düştüler' dedi.

Silivri'den Devlete 'Savaş İlanı' Tehdidi

'Aykut Erdoğdu'nun eşi çıkmış Silivri'den devlete 'savaş ilanı' yapıyor. Kimsiniz siz de devlete savaş ilan ediyorsunuz? Yargı bir karar verdiğinde işinize gelmiyorsa hemen devleti tehdit etmeye başlıyorsunuz, hukuk önünde herkes eşittir ve hesabını verecektir' dedi.

Mansur Yavaş İçin 'Matematik Hatalı' Anket

'Mansur Yavaş'ı başarılı göstermek için bir anket yayınlamışlar, oranları topluyorsun %105 çıkıyor. Yalan söylemekte o kadar ileri gittiler ki artık matematiği bile unuttular; bu anketlerin masa başında hazırlandığının en büyük kanıtı işte bu %105'lik rezalettir' dedi.

2 İşçi Hayatını Kaybetmişti ASKİ'den Akıllara Zarar Açıklama





'İki can gitmiş, evlere ateş düşmüş, siz 'bizim personelimiz değil, taşeron işçisi' derdindesiniz. Bu insanlar sizin işinizi yaparken, sizin sorumluluğunuzdaki alanda öldü. Bir başsağlığı dilemek, aileyi sahiplenmek bu kadar mı zor? Sizin vicdanınız hiç mi sızlamadı?' dedi.

Bankamatik Faresini Önce Üye Yaptılar Sonra Attılar!

'Bir genel başkan, rozet taktığı adamın geçmişini, yaptığı provokasyonları bilmiyorsa bu büyük bir yönetim zafiyetidir. Halktan büyük tepki gelince 'etik ilkelerimize uymuyor' diyerek adamı kapının önüne koydular; madem etik değildi en başta neden o rozeti taktınız?' dedi.

Sözcü Gazetesi Nasıl Çamur Atacağını Şaşırdı

'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş her gün sahada, vatandaşın içinde. Brüksel'de esnafı ziyaret etmesi, gurbetçilerle buluşması neden birilerini rahatsız ediyor? İftira atacak, çamur atacak yer bulamayınca bakanımızın nezaket ziyaretlerine saldırıyorlar' dedi.

Mikrofon Standını İktidar Alameti Olarak Yorumladı!





'Özgür Özel önündeki mikrofonlara bakıp 'bu iktidar alameti' diyor. Siz önünüze üç tane mikrofon dizilince iktidar olacağınızı mı zannediyorsunuz? İktidar mikrofonla değil, icraatla olunur; siz daha Ankara'nın çöpünü toplayamazken AK Parti dünya çapında projeler yapıyor' dedi.

Nuri Aslan, İmamoğlu'nu Yüzyılın Kurtarıcısı İlan Etti!

'İBB Başkan Vekili kalkmış İmamoğlu için 'yüzyılın kurtarıcısı' diyor. Bu yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yüzyılın yolsuzluk ve rüşvet dosyalarıyla anılan, şehre bir çivi bile çakmayan birini kurtarıcı ilan etmek ancak sizin gibi bir zihniyete yakışır' dedi.

30 Tankere 6 Aylık 70 Milyona Yakın Para Ödemişler!

'Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 tane sulama tankerini 6 aylığına kiralamak için yaklaşık 68 milyon TL para ödüyor. Bir tankerin satın alma fiyatı 3,5 milyon TL; yani bu parayla bu tankerlerin tamamını satın alıp belediyenin malı yapabilirdiniz ama siz birilerine peşkeş çekmeyi tercih ettiniz' dedi.

ABB Bir İşi 394 Parçaya Bölmüş

'EGO'daki sigorta ihalelerini açık usulle yapsanız %46 indirim alacaksınız ama siz ihaleyi 394 parçaya bölerek doğrudan teminle istediğiniz kişilere veriyorsunuz. Bu açıkça bir suçtur, ihaleye fesat karıştırmaktır ve bunun hesabını hukuk önünde vereceksiniz' dedi.

Ankara'da Skandal: 7 Köyün İçme Suyuna Kanalizasyon Karışıyor