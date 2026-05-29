Malatya'da İlk Kez Ortaya Çıktı! Öldürene Dudak Uçuklatan Cezalar Veriliyor

Malatya'da daha önce görülmeyen dünyanın en güçlü böceği tüyler ürpertti. Vatandaşın ilk kez gördüğü böcek türü cep telefonu kamerasına yansıdı. Gergedan böceklerinin doğada öldürülmesinin yasak olduğu ve cezasının cep yaktığı belirtiliyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Boyraz, evlerinin bahçe kısmında oturduğu sırada cama çarparak yere düşen böceği fark etti.Daha önce benzerini görmediği böceği inceleyen Boyraz, yaptığı araştırmada böceğin dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği olduğunu öğrendi. İlk kez böyle bir canlıyla karşılaştıklarını belirten Boyraz, bir süre incelediği böceği daha sonra yeniden doğaya bıraktı.Gergedan böceğinin görüntüsü ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Bu böcekler ekolojik döngünün önemli parçalarından biridir ve doğadan toplanması, avlanması veya öldürülmesi yasaktır. Koruma altındaki bu canlıları öldürmenin veya ticaretini yapmanın cezası yüzbinlerce lirayı bulabilmektedir.