Kiracılar Dikkat! Paranızı E-Devlet'ten Alabilirsiniz

Ev sahiplerinin sıklıkla dile getirdiği 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' sözünün, Yargıtay'ın verdiği emsal kararla birlikte artık tarih olduğu belirtildi.Kiracıların evi boşaltırken boya ve badana yapmak zorunda olup olmadığı tartışması, yüksek mahkemenin içtihat metniyle netlik kazandı.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, kiracı-ev sahibi ilişkisinde bir dönemin kapandığına dikkat çekti.Evi yeni boyanmış teslim alan kiracıların, yıllar sonra daireden çıkarken 'Boya-badana yap da öyle çık' talebiyle karşılaşabildiğini aktaran Kaya, kiracının böyle bir zorunluluğunun bulunmadığını vurguladı.Kira sözleşmesinde 'Boyanarak teslim edilecektir' şeklinde bir ibare yer almasının dahi yasal bir dayanak oluşturmayacağını savunan Avukat Selman Nuri Kaya, ev sahibinin hor kullanmayı (kötü kullanımı) kanıtlayamadığı sürece boya bahanesiyle depozitodan para kesemeyeceğini ifade etti.Haksız kesinti yapılması durumunda izlenecek yasal yollara değinen Kaya, vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozito iadesini talep edebileceklerini belirterek şu uyarılarda bulundu:'Eğer duvarlara bilerek zarar vermediyseniz, yani çizme ve hor kullanma yoksa, sadece yılların getirdiği olağan eskime, solma veya tavan kirlenmesi yaşandıysa bu durum kiracının sorumluluğunda değildir. Doğal kullanım sonucu ortaya çıkan bu tür tadilat ve boya masrafları tamamen ev sahibine aittir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de verdiği emsal kararında, sözleşmede yer alsa dahi boya badananın zorunluluk teşkil etmediğini belirtmiştir. Kiracının sorumluluklarının sınırları, Türk Borçlar Kanunu'nun 334. maddesi ile çizilmiştir. Bu maddeye göre kiracı, taşınmazdaki olağan kullanım kaynaklı aşınma ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz. Örneğin, duvar boyalarının zamanla solması, küçük çiziklerin oluşması veya parkelerin renginin matlaşması gibi durumlar, kiracının doğal sorumluluk alanının dışında değerlendirilir. Bu kapsamda, tahliye sırasında kiracının taşınmazı boyatma zorunluluğu bulunmamaktadır.'Öte yandan, tartışmalara son noktayı koyan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğindeki içtihat kararında, depozito bedelinin iadesi ve taşınmazın teslim şartlarına ilişkin net sınır çizildi.Yüksek mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:'Depozito bedeli alınmış olup, tahliye sırasında kiracının mecuru borçsuz ve hasarsız tahliye ederek boş, temiz, boyalı ve bakımlı bir şekilde teslim edilmesi şartıyla depozitonun kiracıya aynen iade edileceği belirtilmiştir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı Kanunun 334. maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur.'Hukukçular, bu içtihat doğrultusunda taşınmazı özenle ve amacına uygun kullanan kiracıların, evi boşaltırken boya ve badana yapma ya da bunun bedelini ödeme zorunluluğunun ortadan kalktığını kaydetti.