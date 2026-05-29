İçişleri Bakanlığı Yayımladı! Bayram Dönüşü Radar Noktaları

Kurban Bayramı nedeniyle 9 güne uzatılan tatil, 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle sona eriyor.Bayram tatilinin sonuna gelinirken, memleketine ya da tatil beldelerine giden vatandaşlar; dönüş için hazırlık yapmaya başladı.Bayramda özellikle İstanbul'daki durağan trafik dikkat çekerken, dönüş trafiğinin de en yoğun şekilde 31 Mayıs Pazar günü yaşanması bekleniyor.İçişleri Bakanlığı koordinesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da yollarda yaşanabilecek olası kaza ve aksamalara karşı hazırlıklar yapıldı.Bakanlık güvenliği artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla dijital sistemler hayata geçiriyor.Sürücülere önemli bir kolaylık sağlayan ve 2025'te devreye alınan bu sistemle vatandaşlar seyahat edecekleri güzergâhlardaki trafik denetimlerine dair bilgi alabiliyor.Sistem, radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını kullanıcılarla paylaşıyor.Bakanlık, tatil başlarken 'tuzak radar' yapılmayacağını duyurarak, 'Amaç ceza kesmek değil, güvenliği sağlamak.' demişti.Bunun yerine şeffaf ve önceden duyurulan denetimler ön planda olacak.Ülke genelinde 61 ilde toplam 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile 21 binin üzerinde kilometrelik güzergahta hız kontrolleri gerçekleştirilecek.Ayrıca mobil radarlar da aktif şekilde kullanılacak.Vatandaş radar ve kontrol noktalarını anlık olarak öğrenebiliyor.İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama sayesinde sürücüler, gitmek istedikleri rotadaki radar, kontrol noktası ve hız koridoru sayılarını kolayca görebiliyor.Bilgiler her yarım saatte bir güncelleniyor.Adımlar şöyle:- İçişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasına girin.- Başlangıç ve varış noktalarınızı seçin.- 'Rota oluştur' butonuna tıklayın.Sistem sürücülere rotalarında toplam radar ve denetim sayısını, hız koridorlarını (kırmızı renkle gösteriliyor) ve kontrol noktalarını bildiriyor.Ayrıca HAYAT 112 Acil mobil uygulaması üzerinden de EDS noktaları ve güzergah denetim bilgilerine ulaşılabiliyor.