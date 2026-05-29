CHP’de Kozlar Kılıçdaroğlu’nun Elinde! Köşeye Sıkışan Rant Cephesi Şantaja Başladı

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de 'Özel-İmamoğlu' cephesinin otoritesi hızla erimeye devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise günden güne güçleniyor. Partili kaynaklar, ihraçlarda son kararı verecek olan mevcut YDK'de büyük çoğunluğun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğunu vurguluyor.Yeni Parti Meclisindeki (PM) çoğunluk konusunda, iki kanat arasındaki 'algı savaşı' da kızıştı. Hem Özgür Özel destekçileri hem de Kılıçdaroğlu kanadı, PM'de çoğunluğun kendilerinin lehine olduğunu savunuyor.İlerleyen süreçte olası ihraç taleplerinin resmiyet kazanması açısından kilit rol oynayacak olan mevcut Yüksek Disiplin Kurulunda (YDK) da büyük çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttuğu öğrenildi. Buna ek olarak Yargıtay'dan karar çıkmadıkça partide herhangi bir kurultay ihtimalinin de hukuken mümkün olmadığı vurgulanıyor.CHP'nin hukuki açıdan 'olağanüstü bir süreçten geçtiğini' dile getiren kaynaklar, parti tüzüğündeki acil ve istisnai hükümlere dayanarak, Yargıtay'dan karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu'nun partiyi koruma amacıyla tüm olağanüstü kurultay çağrılarını askıya alma veya reddetme yetkisine sahip olduğunu öne sürüyor.Mevcut delege yapısı ile bazı PM üyeleri üzerindeki meşruiyetin 'tartışmalı' olduğunu hatırlatan CHP'li isimler, partinin şu an hukuken 'kilitlenmiş' pozisyonda bulunduğunu, bu kapsamda tek yetkili makamın genel başkan olduğunu dile getiriyor.Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı çevrelerin ise ahlaki sınırları zorlayan yöntemlerle son ana kadar parti içerisindeki gücünü muhafaza etmeye çalıştığı iddia ediliyor.Tarafsızlığını koruyan il-ilçe yöneticilerinden mevcut PM üyelerine kadar birçok isim ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenilen bu grubun, sonraki süreç için hem mevki-makam vaadinde bulunduğu hem de 'Kemal Bey'e destek verirseniz, geçmiş dönemlerdeki açıklarınızı basına sızdırırız' diyerek alan kazanmaya çalıştığı öne sürülüyor.Genel merkez önünde 'haram araç' yazısıyla sergilenen lüks makam araçları da CHP'li vekillerin WhatsApp grubunu karıştırdı. İddiaya göre Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ortaya çıkan görüntüleri sert sözlerle eleştirdi.Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ise aynı sertlikte yanıt verdi. Tartışmanın küfürleşmeye kadar gittiği aktarıldı. Küfürler üzerine WhatsApp grubu yoruma kapatıldı. İki kanadın da ayrı WhatsApp grupları üzerinden iletişime devam ettiği bildirildi.1 Haziran'da yapılması beklenen PM toplantısı ise ertelendi. Genel merkezden yapılan açıklamada, 'PM üyelerinin, görevlendirmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan teslim alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır' denildi.Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise ilk kez yarın genel merkeze gelecek. Burada bayramlaşma programı yaparak kalabalığa hitap edecek olan Kılıçdaroğlu'nun, bir kez daha 'arınma' vurgusu üzerinden Özel ve Ekrem İmamoğlu kanadına sert mesajlar vermesi bekleniyor.