Bayram Ziyareti Facia İle Bitti! Kayıp Anne-Oğulun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ATV ile dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılan anne ve oğul hayatını kaybetti. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucu iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Ekleme: 29.05.2026 - 15:57 Güncelleme: 30.05.2026 - 17:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma ziyareti için yola çıkan anne ve oğul, geçmeye çalıştıkları derede akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Ekiplerin gece boyu süren arama çalışmaları sonucu iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

DEREDEN GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN AKINTIYA KAPILDILAR

Olay, Şevketiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Beylik köyünden akraba ziyaretine gitmek üzere ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmek istediği sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yakınlarının haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ACI HABER PEŞ PEŞE GELDİ

Yapılan çalışmalar sonucu ekipler önce Mustafa Yeni'nin cansız bedenine ulaştı. Aramaların yoğunlaştırılmasıyla gece saatlerinde, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Emine Yeni'nin de cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Anne ve oğlun cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.