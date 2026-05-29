Bakan Çiftçi Acı Haberi Duyurdu! Kazada Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu
Bakan Çiftçi: İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
Bakan Çiftçi, 'İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun' ifadelerini kullandı.