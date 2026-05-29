Bakan Açıkladı! Hesaplara Aktarıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği ödemesi yapıldığını bildirdi.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından annelerin SGK ile güvende olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:
'Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği sağladık. Ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz.'
