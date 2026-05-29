Aksaray'da Tur Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, tur otobüsünün refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Ülke genelinde yağmur etkili olurken, hava koşulları günlük yaşamı da zorlaştırdı.
Öyle ki trafikte de olumsuzluklara yol açtı.
KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLÜ SAĞLAYAMADI
Aksaray'da bir otobüs, ıslak zeminin kurbanı oldu.
İstanbul'dan Nevşehir'e doğru, Kapadokya gezisine giden Uğur Harnedar'ın kullandığı tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti.
16 KİŞİ YARALANDI
Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu ve kaza nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
'ARABA BİRDEN ATTI KENDİNİ'
Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı, diğer yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.
Hafif yaralanan sürücü Uğur Harnedar, 'Yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlamadım ama anca bu kadar. Buna da çok şükür. Yoksa daha kötü olabilirdi.' dedi.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
