Alaçatı'da Adım Atacak Yer Kalmadı! Bayram Tatilinde Tatilciler Akın Etti

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kimi memleketine kimi tatil bölgelerine gitti.Yurdun popüler tatil durakları insan seline sahne oldu.Sahiller doldu taştı, otellerde yer kalmadı.Bunlardan biri de yüksek fiyatlı bir destinasyon olarak bilinen İzmir'in tanınan tatil beldesi Alaçatı'da mahşer kalabalığı oluştu.Sosyal medyaya yansıyan görüntülere akşam saatlerinde dolaşmaya gelen tatilcilerin adım atacak yer bırakmadıkları yansıdı.Görüntülerde ayrıca sağlı sollu ardı sıra yer alan kafe ve restoranların da tıka basa dolu olduğu görüldü.Ayrıca Muğla'nın özellikle Bodrum ve Fethiye ilçelerine araçlarıyla gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik de kameralara yansıdı.Kilometrelerce kuyruk oluşturan araçlar, havadan görüntülendi.