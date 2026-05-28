Pazarcılar Birbirine Girdi! Yaralılar Var

26 Mayıs günü İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Pazar Yeri'nde, pazarcılar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla büyüdü. Çevredeki vatandaşlar yaşanan arbede nedeniyle büyük panik yaşarken, bazı kişiler tarafları ayırmaya çalıştı.İhbar üzerine bölgeye Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga kontrol altına alındı.Kavga sırasında olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin tabancayla havaya ateş açarak bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Silah sesleri çevrede kısa süreli korkuya neden olurken, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.Kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.