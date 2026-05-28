Karabük’te Korkunç Kaza! Kavşakta Otomobiller Çarpıştı
Karabük’ün Eflani Kavşağı’nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. 2 otomobilin kavşakta çarpışmasında 4 kişi yaralanırken sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Program dönüşü kazaya denk gelen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte detaylar…
Kaza, Karabük - Bartın karayolu Eflani Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki otomobil, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, Eflani ilçesi istikametinden kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yaptığı iddia edilen M.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.B. ile yolcular N.B., H.B. ve M.B. yaralandı.
YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YAPTI
Kaza sırasında Eflani'deki bayramlaşma programından dönen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç'ın da olay yerinden geçtiği öğrenildi. Keskinkılıç'ın yaralılara ilk müdahalede bulunarak sağlık ekipleri gelene kadar ilgilendiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.
EKİPLERİN PEŞ PEŞE GELDİĞİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B. ile N.B. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, H.B. ve M.B. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sürücü M.B'nin hayatı tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
