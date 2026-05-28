  • USD: 45,63 - 45,71
  • EURO: 53,12 - 53,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karabük’te Korkunç Kaza! Kavşakta Otomobiller Çarpıştı

Karabük’ün Eflani Kavşağı’nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. 2 otomobilin kavşakta çarpışmasında 4 kişi yaralanırken sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Program dönüşü kazaya denk gelen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte detaylar…

Ekleme: 28.05.2026 - 15:55 Güncelleme: 28.05.2026 - 16:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Karabük’te Korkunç Kaza! Kavşakta Otomobiller ÇarpıştıKaza, Karabük - Bartın karayolu Eflani Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki otomobil, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, Eflani ilçesi istikametinden kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yaptığı iddia edilen M.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.B. ile yolcular N.B., H.B. ve M.B. yaralandı.

Karabük’te Korkunç Kaza! Kavşakta Otomobiller Çarpıştı

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YAPTI

Kaza sırasında Eflani'deki bayramlaşma programından dönen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç'ın da olay yerinden geçtiği öğrenildi. Keskinkılıç'ın yaralılara ilk müdahalede bulunarak sağlık ekipleri gelene kadar ilgilendiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Karabük’te Korkunç Kaza! Kavşakta Otomobiller Çarpıştı

EKİPLERİN PEŞ PEŞE GELDİĞİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B. ile N.B. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, H.B. ve M.B. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sürücü M.B'nin hayatı tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.