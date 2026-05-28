Fransa Yanıyor! Alarm Seviyesi Turuncuya Yükseltildi

Batı Avrupa'yı etkisi altına alan olağanüstü sıcak hava dalgası, Fransa'da alarm seviyesinin yükseltilmesine neden oldu. Fransız meteoroloji ajansı Météo-France, ülkenin kuzeybatısında yer alan ve aralarında başkent Paris'in de bulunduğu 14 vilayette (departman) hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle uyarı yayınladı.Meteoroloji ajansı, 4 kademeli ölçüm sisteminde yüksek risk anlamına gelen 3'üncü kademeye (Turuncu Alarm) geçildiğini duyurdu.Météo-France tarafından yapılan açıklamada, turuncu alarma geçilen bölgelerde gün içinde hava sıcaklıklarının 34 ila 37 derece arasında seyredeceği belirtildi. Geceleri ise hava sıcaklığının 22-23 derecenin altına düşmeyeceği, bu durumun 'tropikal gece' etkisi yaratarak vücudun ısı dengesini toplamasını zorlaştıracağı vurgulandı.Uzmanlar, Paris gibi yoğun betonlaşmanın olduğu büyükşehirlerde 'kentsel ısı adası' etkisinin sıcaklığı birkaç derece daha fazla hissettirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.Meteoroloji yetkilileri, bu erken sıcak hava dalgasının Mayıs ayı sonu için 'dikkat çekici ve istisnai' olduğunu belirtti. Fas üzerinden gelen sıcak hava kütlesinin yüksek basınç nedeniyle bölgede sıkışmasıyla oluşan 'ısı kubbesi' (heat dome), ülke genelinde Mayıs ayı sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açtı.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 ila 13 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle, Fransa'da ulusal ısı uyarı sistemi kurulduğu 2004 yılından bu yana ilk kez bir Mayıs ayında bu çapta bir yüksek sıcaklık alarmı devreye sokulmuş oldu.