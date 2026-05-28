Arda Güler’den Ayet Paylaşımı! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Real Madrid'de forma giyen genç milli yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Güler'in Instagram hikâyesinde yer verdiği Necm Suresi'nin 39. ayeti, kısa sürede hem spor camiasında hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Paylaşım, kullanıcılar tarafından farklı yorumlarla karşılanırken, genç futbolcunun mesajı sosyal medyada kısa sürede öne çıkan konular arasına girdi.Arda Güler'in paylaştığı ayette “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” ifadesi yer alıyor. Kısa süre içinde yayılan bu paylaşım, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı ve farklı şekillerde değerlendirildi.Paylaşımın ardından birçok futbolsever ve yorumcu, bu ifadeyi genç oyuncunun kariyer süreciyle ilişkilendirdi. Özellikle sakatlık dönemleri ve Real Madrid'deki yoğun rekabet düşünüldüğünde, bu mesajın bir tür motivasyon ve kararlılık vurgusu taşıdığı ifade edildi.Bazı yorumlara göre Arda Güler, bu paylaşımıyla hem kendine hem de takipçilerine “çalışmanın karşılıksız kalmayacağı” mesajını verdi.Fenerbahçe'den büyük beklentilerle Avrupa'ya transfer olan Arda Güler, Real Madrid kariyerinde zaman zaman sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Buna rağmen teknik heyetin genç oyuncuya uzun vadeli planlarda yer verdiği biliniyor.Kulüp içinde geleceğin önemli parçalarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in, fiziksel olarak tam hazır hale gelmesiyle birlikte daha fazla süre alması bekleniyor.Sosyal medyada birçok taraftar, Arda Güler'in paylaşımına destek mesajları gönderdi. Kullanıcılar, genç futbolcunun sabırlı olması gerektiğini ve yeteneğiyle kısa sürede yeniden sahneye çıkacağını ifade etti.Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu paylaşım, yalnızca bir ayet paylaşımı olmanın ötesine geçerek Arda Güler'in mental duruşu ve kariyer hedefleriyle ilgili bir mesaj olarak değerlendirildi. Genç yıldızın önümüzdeki dönemde sahadaki performansı ise şimdiden merak konusu oldu.