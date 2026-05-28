AKOM İstanbul İçin Uyardı! 4 İlçeye Alarm Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 28 Mayıs Perşembe günü için İstanbul'a son dakika uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmede kent genelinde kuvvetli sağanak alarmı verildi. Yağış geçişlerinin öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batı ilçelerinde etkisini gösterecek.Yapılan son dakika uyarısında tüm kent için alarm verilirken, 4 ilçede için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Megakentte 30 dereceyi gören hava sıcaklıklarının ise 15 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Rusya üzerinden yurda giriş yapacak serin havanın Trakya kesiminden İstanbul'a doğru ilerlediği görüldü.İlk etapta olumsuz hava koşullarından etkilenmesi beklenen ilçeler şunlar:AKOM'dan yapılan uyarı şu şekildeÖğle saatlerinden sonra batı ilçelerimizde (Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca), ilerleyen saatlerde ise İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.Akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olabileceği, bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.